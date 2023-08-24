Накрутили морковную икру на зиму с остринкой: бомбически вкусно, а готовится просто

Очень вкусная закуска получается, если приготовить морковь в виде икры. Для насыщенного вкуса добавляются томаты и сладкий перец, а для остринки – чеснок и чили. Получается пикантное бомбическое блюдо, которое разнообразит соусы на зиму.

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На 1 кг моркови понадобится 2 кг помидоров, 0,5 кг сладкого перца, 1 головка чеснока, 2 острых перца, 150 гр сахара 1,5 столовых ложки соли, 1 ч. л.кориандра, 2 лавровых листа, 100 гр 9%-ного уксуса, 200 гр растительного масла.

Измельчить все овощи в блендере, поместить в толстостенную посуду и поставить на огонь. Добавить соль, сахар, специи, налить растительное масло.

Когда закипит, варить на слабом огне 2,5 часа, помешивая. За 10 минут до готовности ввести измельченный чеснок, лавровый лист, в финале налить уксус и перемешать. Теперь можно расфасовывать по банкам и закатывать крышками.

По материалам Телеграм-канала "Домашние заготовки"