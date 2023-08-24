Море, солнце и песок - не хуже Турции: куда слетать за границу бюджетно в бархатный сезон

Многие россияне выбирают лететь в отпуск осенью. Это время известно как бархатный сезон, и опытные путешественники ценят его за пустые отели и пляжи, горячее море и скидки. Турция в этом сезоне не по карману многим из-за бешеных цен, но есть еще направления за границей, где можно получить даже all inclusive.

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Причем, далеко лететь не надо. Генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин указал, что недельный отдых в Абхазии обойдется недорого.

«Абхазия — самое дешевое зарубежное направление. Можно съездить тысяч за 40 за неделю. С дальней заграницей сложнее: стоимость перелетов сейчас такая, что, даже если страна дешевая, добраться все равно обойдется в 1000 долларов», - рассказал эксперт.

По материалам сайта "Городовой"