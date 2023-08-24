Белоснежная ванна за 10 минут: нанесли чудо-раствор и смыли – ослепляет чистотой

Сделать ванну чистой и белоснежной без лишних трат и трудов мечтает едва ли не каждая хозяйка. И есть одно универсальное средство, которое поможет осуществить это желание.

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Неважно, какая ванна установлена в доме – чугунная, эмалированная или акриловая, средство отлично справится с загрязнениями. Надо взять 9%-ный уксус и любое моющее для посуды, смешать 1:1.

Всю чистку проводим в перчатках, наносим смесь на поверхность на 10 минут, затем проходим тряпкой и смываем. Ни налета, ни желтизны больше на поверхности не остается после такого мытья.

По материалам Телеграм-канала "Дневник хозяйки"