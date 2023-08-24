Вещи после стирки больше не воняют тухлятиной: вот что надо сделать со стиральной машинкой

Многие хозяйки рано или поздно сталкиваются с большой проблемой. После стирки в стиральной машине вещи источают не ожидаемый запах свежести и чистоты – или хотя бы порошка, - а флер тухлятины и кислоты. Это может указывать на ряд проблем.
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Например, неправильно подобранное средство для стирки, или режим, засор в сливном отсеке, низкие температуры стирки.
Также душок может возникнуть, если вещи доставать не сразу по окончании стирки, а через некоторое время.
Обезопасить себя от такого можно, устроив машинке СПА день. Надо взять ¼ стакана соды, растворить в таком же количестве воды и залить в отсек для порошка. А в барабан в это же время влить 2 стакана уксуса. И запустить режим полоскания.
Такую промывку машинке важно устраивать регулярно. Если это не помогает, и вещи по-прежнему воняют, дело в засоре слива. Нужно обращаться к специалисту.
По материалам сайта Belnovosti