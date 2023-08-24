Вяленые томаты на зиму – вкуснее сицилийских: итальянская закуска у нас дома не заканчивается

Приготовить вяленые томаты в сезон заготовок очень легко, и будет не отличить от покупных. Рецепт простой, если все делать правильно, то покупать дорогущую сицилийскую закуску не придется.

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Томаты надо вымыть и высушить. Затем нарезать на половинки и уложить срезом вверх, посолить и добавить пряные травы (тимьян, базилик, розмарин, кориандр) по вкусу. В дегидраторе или духовке вялить томаты в течение 12-14 часов.

В духовке не более 120 градусов Цельсия надо не забывать переворачивать томаты время от времени, а также держать дверцу приоткрытой – так будет испаряться влага с овощей.

Когда все получилось, готовим стерилизованные банки, укладываем в каждую по 2 зубчика чеснока, укладываем вяленые томаты, заливаем ароматным растительным маслом, закрываем крышкой. Хранить можно в холодильнике или при комнатной температуре.

По материалам Телеграм-канала "Дачные советы"