Доход станет внушительным: эти два знака зодиака побалуют себя дорогостоящими покупками в сентябре

Порой настроение поднимают покупки. Но если зарплата не увеличивается, то редко когда себя можно побаловать новыми приобретениями. Астролог Анна Савельева в беседе с Teleprogramma.pro призналась, что осенью повезет двум знакам зодиака. Их доходы будут такими внушительными, что они решатся на долгожданные крупные покупки.
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«У Львов в сентябре очень урожайное время в плане заработков. Как результат прошлых наработок и текущих усердий, у встает вопрос: как потратить нажитое? И звезды голосуют за приобретение дорогих и модных вещей. Причем, не столько одежды, сколько гаджетов и техники последних моделей.
Также у Стрельцов сентябрь урожайный. Они могут себя побаловать очень хорошей покупкой. Но это не должна быть одежда. Скорее всего, они захотят порадовать свой слух и купят дорогостоящие наушники, колонки, музыкальную технику. Они могут хорошо вложиться. Те, кто занимаются творчеством поют, они могут купить студию звукозаписи или новую хорошую аппаратуру», – поделилась эксперт.
Справка Teleprogramma.pro:
Анна Савельева – астролог.
Анна Савельева. Фото: Teleprogramma.pro