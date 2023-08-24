Доход станет внушительным: эти два знака зодиака побалуют себя дорогостоящими покупками в сентябре

Фото: freepik.com

Астролог Анна Савельева рассказала, у кого станут водится большие деньги.

Порой настроение поднимают покупки. Но если зарплата не увеличивается, то редко когда себя можно побаловать новыми приобретениями. Астролог Анна Савельева в беседе с Teleprogramma.pro призналась, что осенью повезет двум знакам зодиака. Их доходы будут такими внушительными, что они решатся на долгожданные крупные покупки. 

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«У Львов в сентябре очень урожайное время в плане заработков. Как результат прошлых наработок и текущих усердий, у встает вопрос: как потратить нажитое? И звезды голосуют за приобретение дорогих и модных вещей. Причем, не столько одежды, сколько гаджетов и техники последних моделей. 

Также у Стрельцов сентябрь урожайный. Они могут себя побаловать очень хорошей покупкой. Но это не должна быть одежда. Скорее всего, они захотят порадовать свой слух и купят дорогостоящие наушники, колонки, музыкальную технику. Они могут хорошо вложиться. Те, кто занимаются творчеством поют, они могут купить студию звукозаписи или новую хорошую аппаратуру», – поделилась эксперт. 

Справка Teleprogramma.pro:

Анна Савельева – астролог. 

Анна Савельева. Фото:  Teleprogramma.pro

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