Всего две причины обрекают на крах: из-за них разваливаются тысячи браков

Многие сталкиваются с тем, что в начале отношений царит идиллия. Однако после свадьбы и совместной жизни чувства начинают угасать. И тысячи людей живут вместе, но при этом чувствуют себя несчастными. Как оказалось, такие отношения обречены на крах. Психолог назвала две главные причины.
По словам Елены Ян, самой часто ошибкой является то, когда один из супругов примеряет роль родителя. Если жена опекает мужа словно мама или супруг заботится о жене, как о дочке, то в таком положении невозможен зрелый личностный контакт. В этом союзе никогда и никто не будут находиться на равных.
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Также браки распадаются, когда не происходит диалога, если назревает какая-то проблема или конфликт. Это приводит к накоплению негатива и обид.
«Тут основная рекомендация: учиться слышать и слушать самого себя. В мелочах. Важно быть с собой честным. А потом переносить свое чувствование и ощущение на контакт с партнером. И быть честным с партнером», — рассказала психолог изданию Psychologies.