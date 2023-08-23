Всего две причины обрекают на крах: из-за них разваливаются тысячи браков

По словам Елены Ян, самой часто ошибкой является то, когда один из супругов примеряет роль родителя. Если жена опекает мужа словно мама или супруг заботится о жене, как о дочке, то в таком положении невозможен зрелый личностный контакт. В этом союзе никогда и никто не будут находиться на равных.

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Также браки распадаются, когда не происходит диалога, если назревает какая-то проблема или конфликт. Это приводит к накоплению негатива и обид.