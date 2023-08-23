Не 96, и даже не 97 рублей: озвучен курс доллара на ближайшую пятницу — новый поворот

Рубль на этой неделе поддержал заданный на прошлой неделе тренд. Немного слабее, чем в предыдущей семидневке августа, но национальная валюта укреплялась.

В эту среду, 23 августа, на Московской валютной бирже на 19:00 московского времени доллар снизился на 4 копейки, до 94,26 рублей, юань — повысился на 1 копейку, до 12,9 рубля, евро — на 15 копеек, до 102,52 рубля.

Как прогнозируют финансовые эксперты, доллар на этой неделе будет стоить не 97 и даже не 96 рублей.

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