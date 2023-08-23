Сажайте на даче эти три сорта груши: плоды сочные и сладкие, а хранятся до самого лета

Многие дачники выращивают на своем участке не только огурцы и помидоры. Дерево груши красиво цветет и радует своими плодами. Как правило, они хранятся хуже яблок, но есть несколько современных сортов, которые отлично лежат и не гниют практически до конца весны. Именно их стоит высаживать на своем участке.
Отмечается, что саженцы этого плодового дерева можно сажать в середине-конце октября.
Эксперты советуют обратить внимание на сорт «первомайская». По словам специалистов, плоды этого дерева лежат в погребе до апреля, а порой и до мая.
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Еще выгодно садить «белорусскую позднюю» и «геру», так как их плоды не портятся до марта, а то и до апреля.
Не стоит пугаться, что в момент уборки эти груши будут жесткие и невкусные. Им надо дать полежать один-два месяца в погребе, тогда они становятся сочными и сладкими, пишет kp.ru.