Сажайте на даче эти три сорта груши: плоды сочные и сладкие, а хранятся до самого лета

Отмечается, что саженцы этого плодового дерева можно сажать в середине-конце октября.

Эксперты советуют обратить внимание на сорт «первомайская». По словам специалистов, плоды этого дерева лежат в погребе до апреля, а порой и до мая.

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Еще выгодно садить «белорусскую позднюю» и «геру», так как их плоды не портятся до марта, а то и до апреля.

Не стоит пугаться, что в момент уборки эти груши будут жесткие и невкусные. Им надо дать полежать один-два месяца в погребе, тогда они становятся сочными и сладкими, пишет kp.ru.