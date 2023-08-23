Добавьте всего несколько граммов — омлет станет в миллион раз вкуснее, как в ресторане: раскрыт секретный ингредиент

Самым популярным завтраком является яичница. Также многие делают омлет. Опытные домохозяйки рассказали, как вывести блюдо на новый уровень. Они признались, что всего один добавленный ингредиент сделает из него ресторанный деликатес. А готовить этот завтрак проще простого.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Оказалось, что достаточно заменить молоко сливками. Отмечается, что понадобится всего 70 граммов, а это около 5 столовых ложек. Благодаря этой хитрости блюдо получится сытным и при этом воздушным, заверяют эксперты.
Также можно добавить в яйца со сливками пару капель лимонного сока. Это придаст блюду пикантный неповторимый вкус, сообщают «ТУТ Новости».