Добавьте всего несколько граммов — омлет станет в миллион раз вкуснее, как в ресторане: раскрыт секретный ингредиент

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Оказалось, что достаточно заменить молоко сливками. Отмечается, что понадобится всего 70 граммов, а это около 5 столовых ложек. Благодаря этой хитрости блюдо получится сытным и при этом воздушным, заверяют эксперты.

Также можно добавить в яйца со сливками пару капель лимонного сока. Это придаст блюду пикантный неповторимый вкус, сообщают «ТУТ Новости».