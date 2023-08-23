Приблизится к священной цифре: назван честный курс доллара на конец августа — притихли и не дышим

Рубль в эту среду, 23 августа, поддержал тренд, взятый на прошлой неделе. Национальная валюта слабо, на укрепилась во время торгов на Московской валютной бирже.

Курс доллара, по данным на 15:55 московского времени, снижался на 18 копеек, до 94,12 рубля, евро — на 60 копеек, до 101,77 рубля, юаня — на 1 копейку, до 12,88 рубля.

Финансовые аналитики видят все предпосылки к тому, что доллар в ближайшей перспективе будет снижаться и приблизится фактически к священной отметке в 93 рубля. Так что, все замерли, и ждем, не дыша.

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