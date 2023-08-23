Осенью сварили, а кушать будете до весны: как приготовить самый вкусный рассольник — все просто

Многие в России любят не только горячее с мясом, но и супы. Обычно готовить их не составляет особого труда, но время на это нужно выделить. Однако опытные хозяйки придумали хитрый ход, чтобы быстро готовить любимый рассольник. Для этого осенью можно приготовить заправку, а зимой по мере необходимости доставать и быстро варить супчик.
Отметим, что полуфабрикаты можно купить в магазинах, но домашнее точно будет на порядок вкуснее.
Чтобы получилась заправка, надо взять: четыре килограмма огурцов, головку чеснока, пучок укропа, 1,2 литра воды, 120 мл уксуса и по две столовых ложки соли и сахара.
Огурцы следует очистить от кожуры и натереть на терке. Затем надо смешать их с измельченным чесноком и нарезанной зеленью. После этого добавляется одна столовая ложка соли. Перемешать все можно руками, а потом дать постоять минут 15.
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Берем кастрюлю и добавляем туда воду, а также специи. Надо все довести до кипения и варить две-три минуты. После этого с овощной массы необходимо слить лишнюю жидкость и разложить по банкам, заполняя их на три четверти.
Потом долить маринад, простерилизовать 20 минут и закатать. Обязательно надо дождаться, когда закрутки остынут, а потом убрать их на хранение, пишет сайт belnovosti.