Баклажаны при жарке будут впитывать меньше масла: все дело в простой манипуляции

Баклажаны. Фото: Global Look Press

Этот простой лайфхак знают только опытные кулинары.

Баклажаны всем хороши! Есть только один минус: при жарке на сковороде они впитывают очень много масла, что повышает их калорийность.

Бывалые кулинары знают один лайфхак, который не позволяет баклажанам выполнять функцию губки и впитывать в себя жиры.

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Вам понадобится яйцо и немного муки. Взбейте яйцо и обмакните в нем нарезанные кружочками или продольно баклажаны, затем обваляйте в муке. Такие баклажаны и на вкус гораздо вкуснее, и масла впитывают в разы меньше. Приятного аппетита!

По материалам belnovosti.by

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