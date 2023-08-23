Баклажаны при жарке будут впитывать меньше масла: все дело в простой манипуляции

Баклажаны всем хороши! Есть только один минус: при жарке на сковороде они впитывают очень много масла, что повышает их калорийность.
Бывалые кулинары знают один лайфхак, который не позволяет баклажанам выполнять функцию губки и впитывать в себя жиры.
Вам понадобится яйцо и немного муки. Взбейте яйцо и обмакните в нем нарезанные кружочками или продольно баклажаны, затем обваляйте в муке. Такие баклажаны и на вкус гораздо вкуснее, и масла впитывают в разы меньше. Приятного аппетита!
По материалам belnovosti.by