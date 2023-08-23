Баклажаны при жарке будут впитывать меньше масла: все дело в простой манипуляции

Баклажаны всем хороши! Есть только один минус: при жарке на сковороде они впитывают очень много масла, что повышает их калорийность.

Бывалые кулинары знают один лайфхак, который не позволяет баклажанам выполнять функцию губки и впитывать в себя жиры.

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