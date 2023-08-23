В каждый туфель насыпаем по ложке и засовываем в пакет: эффективность этого способа борьбы с запахом от обуви доказана

Если проблема неприятного запаха от обуви для вас актуальна, попробуйте справиться с ним с помощью обычной пищевой соды.

Она хороша для обработки обуви, которую нежелательно мочить. В каждый ботинок (или туфлю) нужно насыпать по столовой ложке соды, равномерно распределив ее по поверхности стельки.

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