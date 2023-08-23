Высаживайте на даче только эти три сорта томатов: плодоносят до самых морозов, урожайность рекордная

По словам эксперта, лучше выбирать низкорослые сорта томатов с высокой урожайностью. Она отметила, что вырастут сладкие и мясистые томаты, если высадить «десперадо». Он относится к среднеспелым, но с куста снимается до пяти плодов.

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Также хороший среднеранний «демидов». Он растет в теплицах, а также в открытом грунте. Большой плюс, что его не надо подвязывать и пасынковать.

Если хочется чего-то необычного, чтобы удивить родных, то подойдет «ацтек». Он долго плодоносит желтыми плодами. Он дает небольшие плоды до самых холодов, сообщает сайт belnovosti.