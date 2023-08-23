Успех абсолютно во всем: Володина назвала знак, который станет настоящим баловнем судьбы 24 августа

По словам астролога, Овнам будет все по плечу, они решат любые проблемы, так как смогут найти единомышленников. А Тельцам день принесет приятные эмоции и флирт. Близнецам лучше держать рот на замке, им лучше умалчивать о своих прошлых любовных похождениях, так как это может разрушить существующие отношения. Ракам пора позаботится о здоровье, так как переутомление может довести до опасной ситуации.

Львы в этот день будут крайне раздражительны, но даже в таком состоянии надо не реагировать на критику. Девы могут услышать массу хвалебных слов, но это скажут им враги, которым верить нельзя. Весы будут готовы к легким переменам, но не к принятию важных решений. Скорпионам надо более тщательно следить ха финансами, чтобы не остаться на мели.

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Стрельцов ждет успех в любой сфере: и на работе, и в деньгах, и в личной жизни. Главное – действовать решительно, тогда все будет нипочем. Козерогам надо набраться терпения и не спешить. А вот у Водолеев все сложится лучшем образом, если будет настроение. Рыбы будут блистать на работе, если это будет им в удовольствие, сообщает rsute.ru.