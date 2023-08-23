Исследования все показали: высчитали месяцы и дни, когда чаще рождаются настоящие гении

Примечательно, что топовым стала дата 30 апреля. А все потому, что в этот день родились актрисы Галь Гадот, Клорис Личман и Кирстен Данст.

Также «удачной» датой в апреле названо 27 число. В этот день родились певица и обладательница «Грэмми» Лиззо, актриса и обладательница «Золотого глобуса» Салли Хокинс.

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«Кстати, именно в апреле рождаются поистине гениальные люди. 99 из 1000 респондентов появились на свет в этом месяце – королева Елизавета и Виктория Бекхэм, обладательница «Оскара» Эмма Томпсон, звезда «Гарри Поттера» Эмма Уотсон и обладательница «Грэмми» Барбара Стрейзанд», – поделились эксперты.

Но не только в апреле рождаются успешные люди. Вторым таким месяцем для рождения гениев стал ноябрь, а третьим – март.

Также исследования помогли выявить и наименее успешные для рождения гениев месяцы. Это декабрь и февраль, пишет журнал wday.ru.