Ведро дождевой воды на один квадратный метр: синоптики предупредили, когда Москву зальет рекордными осадками

В России крайне переменчивая погода. В стране бывают сильные холода и 30-градусная жара. Это лето успело не раз удивить жителей Москвы. В августе был настоящий зной и теплые ночи. Однако теперь резко похолодало. Синоптики отмечают, что последние выходные августа будут холодными. А пока ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал о погоде в Москве 23 августа.
«Будет облачно, с неустойчивыми прояснениями, прошумят скоротечные ливневые дожди с общим количеством осадков до 11 миллиметров, это одно ведро дождевой воды на метр квадратный. Пик осадков придется на середину дня, особенно в районе 15 часов. Сохраняется вероятность грозового положения», – рассказал эксперт в передаче «Соловьев. Live».
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Напомним, что метеорологи уже сообщили, что в столице погода вернется к климатическим нормам уже в августе и до сентября меняться не будет.