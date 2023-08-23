Доллар уже не станет прежним: даем настоящие цифры по валюте — через 2 дня

Сразу после оглашения Центробанком России сообщения о повышении ключевой ставки до 12%, доллар на торгах резко пошел на понижение. Вот уже несколько дней россияне не видят показателей в 100 рублей и выше.

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И хотя доллар 22 и 23 августа вдруг опять рванул вверх в своей стоимости, его курс уже не шокирует публику. Происходит процесс повышения вяло и незначительно. В настоящий момент цена доллара на торгах - 94,33 рубля.

Гузель Проценко, генеральный директор «Альфа-Форекс», полагает, что в ближайшие дни курс рубля попытается закрепиться в диапазоне 90-96 рублей за доллар. Запредельных показателей мы не увидим.

Источник: 1prime.ru