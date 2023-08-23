Легко убираем нагар с любой сковороды: даже старые наслоения стекают черной жижей

Дешевенький метод вернет к жизни даже самые старые сковороды, которые десятилетиями покрывались черным нагаром.

Возьмем металлический таз, воду, хозяйственное мыло, силикатный клей и соду. Из этого сотворим настоящее чудо.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Нальем в таз воду и доведем ее до кипения, натрем мыло, добавим его в воду, смешаем все с половиной стакана силикатного клея и половиной стакана соды.

В данный состав поместим сковороды (ручки уберем, если возможно). Прокипятим посуду несколько часов (длительность выбираем с учетом толщины корки нагара).

Можно прокипятить минут 30 и попробовать удалить наслоение щеткой, если не получилось, продолжить процесс.

Источник: techinsider.ru