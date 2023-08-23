«Наружу вылезут все «тараканы»: астролог Мун предупредила о непростых днях — отношения будут накалены

«Наружу вылезут все «тараканы» и будут наводить смуту в отношениях с окружающими. Возможны конфликты и недопонимания», – заявила астролог.

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Однако Мун дала совет тем, кто хочет избежать проблем. По ее словам, лучше всего провести эти дни в одиночестве. Можно сделать все дела, касательно работы, посвятить время творчеству и обучению, пишет портал «А теперь внимание!».