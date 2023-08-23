Рыжина на унитазе уходит сразу: просто поливаем перед выходом из дома, потом смываем (не тратим время)

Рыжина унитазе и известковый налет – те гости, которые редко желают уходить сами. Чтобы удалить минеральные отложения, подчас приходится тратить немало усилий.

Эти наслоения плотно крепятся к санфаянсу и требуют особого подхода к себе. И он точно существует, поверьте!

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На самом деле без каких-либо трудозатрат вы уничтожите самые сложные наслоения на унитазе при помощи дешевенькой «Белизны». Или любых других жидких хлорных отбеливателей.

Проще работать с гелевыми, поскольку они хорошо сцепляются с поверхностью унитаза и дольше воздействуют на загрязнения.

Нанесите на стенки унитаза отбеливатель и оставьте в таком виде на ночь. Либо перед работой. Тут важно, чтобы он действовал около 8 часов.

Далее вам ничего не придется чистить, вся грязь сама слезет. Вам остается только пройтись легонько ершиком по поверхности и смыть воду.