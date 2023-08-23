Без стирки убираем запах пота с одежды: держим эту жидкость при себе, когда жарко (отлично спасает)

В жару держите при себе немного водочки или спирта. Нет-нет, вовсе не для того, чтобы их употребить в пищу, а дабы избавиться от запаха пота.

Ведь, согласитесь, крайне неприятно прийти на встречу, на работу, на свидание и источать ароматы, которые никому не нравятся.

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Проверено, если соединить в равных пропорциях воду и водку (например, по полстакана) и разбрызгать этот раствор на вонючую вещь с двух сторон, запах испарится!

И не беспокойтесь, водка или спирт улетучиваются вместе с запахом пота и со своим фирменным ароматом тоже.

Источник: Telegram-канал «Хозяйские хитрости»