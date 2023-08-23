Если листочки помидоров покрылись пятнами: срочно спасаем луковой шелухой (страшный вредитель)

Если на томатах и других культурах появились светлые пятна, переверните листочки и осмотрите их с другой стороны.

Вы можете заметить черные точки, которые некоторые садоводы принимают за рассыпанную землю.

На самом деле это личинки паутинного клеща. Если упустить момент, то все томаты будут скоро обвиты паутиной, а растение начнет страдать и чахнуть, откажется давать плоды.

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Паутинный клещ крайне плодовит, опасен для растений и очень быстро распространяется по посадкам. Приступайте его травить сразу же.

Чтобы не использовать в огороде химию, можно опрыскать томаты против клеща луковым настоем.

В ведро положите много луковой шелухи, залейте водой, поставьте в теплицу. Можно опустить веник в эту смесь и побрызгать им листья не только томатов, но и огурцов, перцев.

Также шелуху прикапывают к томатам для профилактики клеща, тли и мошки.

Источник: Telegram-канал «Дача. Сад. Огород круглый год».