Пора искать в магазинах, все уже раскупают: стилист раскрыла, какие вещи будут на пике моды этой осенью

Многие девушки хотят выглядеть стильно. Для этого нужно иметь базовые вещи, а также покупать трендовые наряды сезона. Стилист Наталья Осиновская перечислила модницам вещи, которые будут актуальными этой осенью. За ними уже стоят очереди.
На этот раз стоит точно обзавестись кожаными вещами, нарядами из денима, платьями и юбками с разрезами. Точно будет актуален брючный костюм — можно взять как фасон по фигуре, так и оверсайз.
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А если надо взять верхнюю одежду, то стоит взять пальто длины макси, которое считает трендовым.
А вот самым модными цветами осенью будут я черный, красный и бежевый. Стилист отметила, что если хочется привлечь к себе внимание, то можно выбрать полупрозрачные вещи или цветные колготки, пишет портал «Городовой».