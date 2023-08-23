Пора искать в магазинах, все уже раскупают: стилист раскрыла, какие вещи будут на пике моды этой осенью

На этот раз стоит точно обзавестись кожаными вещами, нарядами из денима, платьями и юбками с разрезами. Точно будет актуален брючный костюм — можно взять как фасон по фигуре, так и оверсайз.

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А если надо взять верхнюю одежду, то стоит взять пальто длины макси, которое считает трендовым.

А вот самым модными цветами осенью будут я черный, красный и бежевый. Стилист отметила, что если хочется привлечь к себе внимание, то можно выбрать полупрозрачные вещи или цветные колготки, пишет портал «Городовой».