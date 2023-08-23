Одной банановой коркой уничтожили и тлю, и муравьев: передохли мгновенно — куда бросить

Банановая корка — настоящее спасение для огородника. Ей можно извести и тлю, и муравьев на участке.

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Против тли банановые корки нужно нарезать на кусочки и разбросать вокруг растений, где поселилось насекомое.

Также не будет лишним банановое опрыскивание против тли. На 1 литр воды комнатной температуры возьмите 1 банановую шкурку и настаивайте 3 дня. Процедите, разбавьте водой 1:1, полейте и опрыскайте растения.

Против муравьев банановую корку используйте в качестве приманки. Обваляйте кусочки кожуры в борной кислоте и разбросайте там, где вы видели муравьев. Они не только наедятся яда сами, но и притащат его своей матке. Муравейник истребится полностью.

По материалам: Telegram-канал «Дача. Сад. Огород круглый год», дзен-канал «Дом в лесу»