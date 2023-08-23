Выбираем для сада калину красную: топ-5 сортов без горечи

Канул в лету стереотип о том, что ягоды калины слишком горькие, чтобы их есть просто так. Сейчас селекционеры вывели сорта без горечи.

Плоды с этих деревьев можно собирать летом, а не только после холодов, как раньше. Характерной горечи вы в них не почувствуете.

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Сорванные с такой калины ягодки, пишет КП, будут слаще обычного, поскольку в них повышенное содержание сахара – 12–14%. К тому же, эти плоды – настоящий кладезь витаминов.

Итак, к сортам калины красной без выраженной горечи относятся следующие: «Вигоровская», «Мария», «Ульгень», «Красная Гроздь», «Жолобовская».