Чтобы еда в микроволновке грелась равномерно: делаем одно движение

Часто люди недовольны тем, как греет пищу микроволновка. Делает это печь часто крайне неравномерно: с одного бока продукты припекаются, а с другого остаются холодными.

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На самом деле решить данную проблему очень просто. Используйте в микроволновой печи только специальную стеклянную посуду с прозрачным бесцветным стеклом.

Кроме того, ставьте посуду с едой не на середину микроволновки, а с краю. Так микроволновые лучи будут прогревать продукты равномерно. Попробуйте, это реально работает!

Источник: YouTube-канал «Лайфхаки от Нечетова»