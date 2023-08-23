Как легко почистить золото: не чистим даже, просто окунаем

Если любимые золотые украшения потеряли свой блеск, верните им красоту в одно мгновение!

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В небольшую мисочку налейте немного теплой воды, добавьте 1 чайную ложку 10%-ного раствора аммиака, примерно столько же любого моющего средства. Хорошенько размешайте.

Разместите золотые украшения в этом составе минут на 15. Достаньте и протрите тряпочкой с микрофиброй.

Украшения будут сверкать, а в растворе вы увидите, сколько грязи от них отошло в процессе обработки.

Источник: Telegram-канал «Опытная хозяйка»