Вещи станут белоснежными как из магазина: развели раствор и замочили

Близится школьная пора и пора уже сейчас задуматься - чем вы будете отбеливать бесконечные рубашки и блузки детей, чтобы они всегда выглядели как новые.
Наберите в тазик горячей воды и потрите в него на терке кусок хозяйственного мыла. Затем капните несколько капель марганцовки, чтобы раствор получился розовым.
Замочите белые вещи в полученном отбеливателе на всю ночь. А утром постирайте в стиральной машинке минимум один час.
Одежда будет белоснежной.
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