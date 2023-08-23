Вещи станут белоснежными как из магазина: развели раствор и замочили

Близится школьная пора и пора уже сейчас задуматься - чем вы будете отбеливать бесконечные рубашки и блузки детей, чтобы они всегда выглядели как новые.

Наберите в тазик горячей воды и потрите в него на терке кусок хозяйственного мыла. Затем капните несколько капель марганцовки, чтобы раствор получился розовым.

Замочите белые вещи в полученном отбеливателе на всю ночь. А утром постирайте в стиральной машинке минимум один час.

Одежда будет белоснежной.

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