Стоят копейки, а омолаживают как люксовые: какие три крема разглаживают морщины — быстрый эффект

Есть крема, которые по качеству ничем не уступают люксовой дорогой косметике. Главное, знать, что искать на полках магазинов и не прогадать.

Специалисты «МаркиКачества» составили рейтинг брендов антивозрастных кремов — три лучшие марки способны быстро разгладить морщины, а по цене стоят недорого.

Третье место занял «Защита от морщин 35+» от Garnier. Крем быстро увлажняет кожу и разглаживает ее.

На второй строчке оказался «Против морщин» от Diademine, а первым стал «Лифтинг-уход Revitalift» от L’Oreal Paris. Последний не только разглаживает морщины, но корректирует овал лица, не давая коже обвиснуть.

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