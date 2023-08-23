Быстрый метод убрать ржавчину с любой поверхности: ничего покупать не нужно (само все слижется)

Для удаления ржавчины есть множество народных и покупных средств. Кто-то спешит в магазин за заветными бутылочками, кто-то покупает вещества в аптеке и разводит согласно рекомендациям в интернете различные антикоррозийные растворы.

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Но есть максимально простой способ, с которым справится даже ребенок. К тому же вам ничего покупать, наверняка, не придется. Ведь у каждого на кухне найдется алюминиевая фольга для кулинарии.

Оторвите кусочек фольги и скатайте из нее шарик, потрите им ржавую поверхность, она станет чистой и отшлифуется прямо на глазах!

Источник: Telegram-канал «Опытная хозяйка».