Как гуманно прогнать кротов с дачного участка — никто не пострадает, просто сбегут в лес

Кроты могут масштабно испортить ваш огород, копая ходы под землей. С вредителями обязательно надо бороться, пока они не повредили корневую систему будущего урожая. Но лучше делать это гуманно, не уничтожая их.

Возьмите побеги крыжовника и смешайте с навозом. Полученную смесь закопайте в землю — рядом с домиками кротов. Грызуны ненавидят этот запах, поэтому тут же убегут с участка.

Процедуру надо повторять хотя бы раз в месяц — тогда вредители не вернутся, а поселятся в лесу на ПМЖ.

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