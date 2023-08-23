Обычной золой истребили желтые макушки на помидорах: узнали, что это значит и обомлели

Иногда в конце лета некоторые садоводы замечают, что их томаты стали желтеть и твердеть на макушках. Не стоит оставлять все так, как есть. Вы можете полностью лишиться урожая.

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Это не просто эстетическая проблема. Тем более есть эти желтые фрагменты невозможно, они слишком жесткие.

Так томаты сигнализируют людям о том, что им катастрофически не хватает жизненно важного элемента — калия.

Внести его в почву под томатами проще простого. Возьмем 3 стакана древесной золы и зальем ее 10 литрами горячей воды, добавим 3 столовые ложки 9% уксуса и польем помидоры под корень.

Источник: Telegram-канал «Все в сад».