Послушали маму и угостили огурцы «болтушкой» с йодом: убрали гниль с прикорневой шейки

Внесли под огурцы универсальное удобрение-реаниматор, просто мощный стимулятор роста: никаких болячек, желтых листьев и чахлости, собираем урожай тазиками. А всего-то нужно было послушать маму-агронома. Теперь делаем только так! Подкармливаем огурцы на даче проверенным удобрением. Действует на все 100%. В народе это средство называют «болтушкой».

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».

Как приготовить удобрение? Возьмите 9 литров теплой воды и 1 литр свежей молочной сыворотки. Перемешайте, добавьте 40 капель пятипроцентной спиртовой настойки йода.

Этим средством нужно опрыскать огурцы, лучше всего проводить обработку вечером, когда на посадки не попадают солнечные лучи. Особое внимание нужно уделить прикорневой шейке, чтобы избавиться от гнили.

По материалам Дзен-канал «Зеленые истории»