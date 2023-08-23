Смыли унитаз — и сломали его: как мы сами портим устройство (мало кто знает)

Иногда люди отключают водопровод от подачи воды при длительном отъезде из дома. А также смывают бачок унитаза, чтобы он, не дай бог, не потек без хозяина.

В первом случае поведение оправдано и вполне логично. Если прорвутся трубы, произойдет какая-то поломка в системе, это спасет и вашу квартиру, и жилье соседей снизу.

Но вот оставлять сухим бачок унитаза совсем неразумно на длительное время.

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От этого уплотнительные резинки могут быстро высохнуть и сливной механизм выйдет из строя. Поэтому воду в бачке лучше оставить.

Источник: дзен-канал «Живи легко».