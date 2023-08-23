Расставьте ловушки рядом с муравейником: купили это в аптеке за 25 рублей — муравьи сгинут

Избавиться от муравьев и тли на своем дачном участке можно без вреда для природы и посадок. Вредители спустя сутки сбегут в лес, оставив вас в покое. Для этого понадобится копеечное аптечное средство за 25 рублей. Просто смешайте его с любым вареньем и сделайте приманку на участке там, где больше всего муравьев. Такие «ловушки» лучше всего ставить рядом с муравейниками. Поверьте, это угощение едва ли придется муравьям по вкусу. Те, что уцелеют, тут же сбегут в лес.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».

Вам понадобится дешевенькое средство, которое продается в любой аптеке — борная кислота.

Берем 100 граммов варенья (любого, можно взять старое) и добавляем 1 ч. л. борной кислоты. Это средство в виде приманки расставляем у муравейников. От вредителей не остается и следа.

По материалам Дзен-канал «АиФ-Новосибирск»