Влейте под корни: перец остро нуждается в такой подкормке в августе — плоды попрут как на дрожжах

В августе перцы начинают приносить плоды. А это значит, что растения надо подкармливать, иначе урожай будет не таким богатым, как хотелось бы.

Опытные агрономы советуют использовать в последний месяц лета азотные и калийные удобрения. Причем проводить процедуры стоит хотя бы один раз в 10 дней, тогда корни напитаются полезными веществами и дадут шикарные плоды.

Идеальны — cульфaт кaлия и мoнoфocфaт кaлия.

Разводите, согласно инструкции — урожай пойдет как на дрожжах. Подкормку нужно обязательно лить под корни.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».