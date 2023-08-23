Всегда добавляем в порошок при стирке: не зря советские хозяйки делали — вещи чистейшие

Усилить качество стирального порошка в разы, а также сократить его расход, удалить пятна с одежды может обычная поваренная соль.

Кладите ее столовую ложку в отсек стиралки с порошком и вы порадуетесь эффекту.

Этим лайфхаком активно пользовались советские домохозяйки, чтобы дешевенькие средства сделать мощными.

Любопытно, что при такой стирке с солью белье отлично сохраняет свой цвет, а если оно белое, то становится свежее.

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Также соль позволяет обходиться без кондиционера, выводя запахи и делая вещи мягче.

Источник: sovkusom.ru