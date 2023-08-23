Химия на кухне и в ванной не нужна! Купили «правильную» губку и отмываем все водой (без всего)

Многие хозяюшки имеют в своем бытовом арсенале немало средств для мытья, чистки и отбеливания различных поверхностей. И зря!

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Вы можете вовсе обойтись без химии, заменив ее всего одной «правильной» губкой.

Это будет отличной экономией, к тому же количество вдыхаемых химических паров в разы сократится в вашей жизни. Последствия этого, думается, понимает каждый.

А нужна нам всего лишь меламиновая губка! Она без каких-либо дополнительных веществ, просто с водой, отлично отмывает самые различные поверхности: кафель, межплиточные швы, кухни, кухонные фартуки, раковины, ванны, душевые, стекла, зеркала, столы, посуду и многое-многое другое.

Пробуйте и удивляйтесь!

Источник: Telegram-канал «Опытная хозяйка».