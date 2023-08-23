Самый грубый ляп в «Великолепном веке»: у историков волосы дыбом встали

Создателей популярного турецкого сериала «Великолепный век» часто обвиняли в неправдоподобности сюжета. Однако киношники отмахивались - мол, задачей было снять красивую историю по мотивам реальных событий.

Но есть ляпы, которые кардинально идут вразрез с историей. Например, отношения Хюррем и Валиде-султан. В «Великолепном веке» женщины враждовали и ненавидели друг друга. Однако в реальной жизни все было по-другому.

Наоборот, мать султана Сулеймана уважительно относилась к русской рабыни и всячески помогала ей выжить в гареме.

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