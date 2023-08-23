Объявлен курс доллара на 4 сентября: наступил штиль перед обрушением

Экономические аналитики уверены, что сейчас рубль более или менее стабилизировался, однако так будет не долго. В России наступает налоговый период, который всегда поддерживает нашу валюту, но после его окончания доллар снова начнет расти в цене.

«Уже на следующей неделе доллар подорожает до 97 рублей минимум», - заявил финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

А уже к 4 сентября. По мнению аналитиков, перевалит за 100 рублей. 15 сентября ЦБ, возможно, снова повысит ключевую ставку, тут будем смотреть по ситуации.

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