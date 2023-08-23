Если листья помидоров поменяли оттенок: быстро опрыскиваем — можем лишиться урожая

В конце августа томаты часто дают сбой. Им уже не хватает некоторых веществ, которые нужно вносить обязательно, иначе можно лишиться урожая совсем.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль»

Посмотрите на листочки помидоров, если они поменяли оттенок, значит с растением что-то неладно, надо ему помочь и напитать.

Если листья помидоров стали пурпурно-фиолетового оттенка, значит культуре нужен фосфор. Вносим суперфосфат, разведя 2 столовые ложки удобрения в 10 литрах воды.

Листья стали светлее обычного? Значит нужно срочно внести под томаты азот.

Возьмем 1 столовую ложку мочевины и растворим ее в 10 литрах воды. Польем посадки.

Источник: Telegram-канал «Цветы и растения».