Называем, что нельзя трогать в стиралке: сломается махом, многие не знают

Часто люди, купив дорогую стиральную машинку, не понимают, как она могла так быстро выйти из строя. Но нередко они сами делают все, чтобы механизм испортился.

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Например, некоторые люди игнорируют функцию кипячения на 90 градусах или даже режим на 60 градусах, отделываясь ежедневной стиркой на 30-40 градусах.

Это губительно для машинки. Если не включать высокие температуры, то грибки и бактерии поселятся внутри, создадут налет и плесень, что может сломать машинку постепенно.

Режим в 40 градусов вообще лучше не трогать. Он бесполезный, на 30 градусах, если нужно вещь чуть освежить, вы справитесь с задачей с тем же успехом.

И никогда не открывайте отсек с лотками во время запуска машинки, она точно сломается от этого в какой-то момент.

По материалам Telegram-канала «Горничная»