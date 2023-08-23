Называем, что нельзя трогать в стиралке: сломается махом, многие не знают

Стиральная машинка. Фото: соцсети

Люди сами портят свои машинки, не понимая этого.

Часто люди, купив дорогую стиральную машинку, не понимают, как она могла так быстро выйти из строя. Но нередко они сами делают все, чтобы механизм испортился.

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Например, некоторые люди игнорируют функцию кипячения на 90 градусах или даже режим на 60 градусах, отделываясь ежедневной стиркой на 30-40 градусах.

Это губительно для машинки. Если не включать высокие температуры, то грибки и бактерии поселятся внутри, создадут налет и плесень, что может сломать машинку постепенно.

Режим в 40 градусов вообще лучше не трогать. Он бесполезный, на 30 градусах, если нужно вещь чуть освежить, вы справитесь с задачей с тем же успехом.

И никогда не открывайте отсек с лотками во время запуска машинки, она точно сломается от этого в какой-то момент.

По материалам Telegram-канала «Горничная»

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