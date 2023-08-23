Всего 1 грамм ванилина: прогнали с малины червячков за 1 раз (лучше метода не знаем)

Попробуйте проверенный и безопасный метод отпугивания от кустов малины тех насекомых, личинки которых называют в народе просто «червячками». Это малинный жук, малинно-клубничный долгоносик и некоторые другие.

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Возьмем всего 1 грамм ванилина, растворим в 1 литре воды, а затем тщательно опрыскаем кусты, стараясь максимально смочить стебли и листья. Аромат ванилина будет отпугивать вредителей и препятствовать яйцекладке.

Желательно повторять эту процедуру каждые две недели с начала цветения и до окончания сбора ягод. Такой раствор никак не повлияет на съедобность урожая, рвите ягоды хоть сразу после опрыскивания.

Источник: Telegram-канал «Огородум. Сад и огород».