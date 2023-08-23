Всегда опускаем в такой раствор вещи перед стиркой: не узнаем на выходе, пятен нет, как из магазина!

Горчичный порошок может сделать вашу стирку просто волшебной. Предварительное замачивание в растворе горчицы в разы улучшает качество порошка и создает эффект вещей, которые только принесли из магазина.

После раствора горчицы, вещи лучше простирываются, пятна (даже старые) уходят легко. При этом восстанавливается белизна. А если вещи цветные, то краски сохраняются надолго.

Это абсолютно натуральное вещество, без химии и сторонних неприятных запахов.

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Разведите в 2 литрах горячей воды 6 столовых ложек горчичного порошка. Подождите 20 минут, затем поместите в полученный раствор вещи, которые нужно постирать.

Оставьте на ночь, далее хорошо прополаскайте и бросьте в стиральную машинку, если требуется, на нужный режим.

Источник: sovkusom.ru