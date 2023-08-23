Лучшие сорта капусты для хранения: топ-3, которые есть в продаже

Капуста - кормилица многих народов, россияне тоже любят этот полезный и вкусный овощ, с которым можно приготовить огромное количество блюд.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль»

Важно выбрать капусту для выращивания или закупки в больших объемах, которая обладает хорошей лежкостью и без проблем переживает в погребе зиму.

Дольше других хранятся поздние сорта капусты, пишет КП. К тому же они самые вкусные и полезные, поскольку успевают накопить максимум ценных веществ и витаминов. Такую капусту можно есть в свежем виде, консервировать и квасить. Она подходит для всего.

Специалисты агрономии выделяют следующие сорта капусты с высокой лежкостью и отличными вкусовыми качествами: «Амагер 611», «Колобок», «Экстра».