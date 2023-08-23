Отказались от химии и извели тлю этой травой: за один раз исчезла — не можем не поделиться

Если за забором вашего участка растет чистотел, обязательно соберите его и пустите в дело. Растение ядовито и с легкостью уничтожает огородных вредителей.

Тля его не переносит на дух и сдыхает мгновенно, другие вредные насекомые тоже пропадут, вот увидите.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Обязательно работая с чистотелом надевайте перчатки. Сорвите три средних куста чистотела, залейте 5 литрами воды и настаивайте 3 часа под крышкой.

Далее процедите настой, налейте его в опрыскиватель и обработайте растения, которые поразили вредные насекомые.

Источник: Telegram-канал «Секрет дачи. Дом и сад».