Самый простой способ снять нагар со сковородок: полили, накрыли пленкой, смыли (в строительном магазине взяли)

Если вы решили навести чистоту среди своих сковородок, значит этот лайфхак вам точно пригодится.

Рано или поздно сковороды начинают покрываться несмываемым нагаром. Его не берут никакие вещества, даже металлические щетки бесполезны.

Есть сложные и трудозатратные методы с вывариванием нагара, но не всем он подходит. Ведь с ним приходится долго возиться.

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Есть способ намного проще. Все, что требуется, это купить в любом строительном магазине жидкость для удаления старой краски (выбирайте не самую дешевую, в среднем сегменте). Полейте ей сковороду с нагаром, покройте пленкой и оставьте примерно на час. Спустя время вся жуткая чернота растворится!

Вам останется просто хорошенько промыть посуду. Сделайте это максимально тщательно! Ни капли химии не должно остаться на сковороде.

Источник: YouTube-канал GARAGE 55