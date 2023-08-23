Поможет во время осени: чем опрыскать растения на участке в начале сентября

Осень принесет за собой похолодание, а также и заморозки. В такую погоду особенно важно заботиться о растениях в саду или огороде.
Чтобы растения не погибли, важно использовать перед зимой настой из луковой шлелухи.
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Для приготовления настоя на осень понадобится банка объемом 0,5 л с шелухой лука. Затем шелуху нужно залить водой в объеме около 10 литров и нагреть на плите до кипения.
Шелуху настаивают 12 часов. Потом происходят процессы процеживания и разбавления водой. Затем раствор можно использовать в качестве обдува растений. Так удастся уберечь культуры от воздействия ветра и низких температур. Об этом рассказали в belnovosti.by.